Oggi si ricomincia da Makoumbou 

Il Cagliari da questo pomeriggio si ritrova al Crai Sport Center di Assemini per la ripresa degli allenamenti, dopo la sosta e due giorni di riposo. Prima seduta della settimana che porta alla gara di domenica, contro il Monza, che si giocherà alle 12.30 alla Domus. E per la sfida con i brianzoli da ieri pomeriggio la società rossoblù ha aperto la vendita online nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate, mentre venerdì sarà possibile acquistare i tagliandi anche al ticket service di Piazza L’Unione Sarda. A disposizione posti per i Distinti centrali, Distinti centrali Nord e Sud e Tribuna Rossa e Blu.

Ranghi ridotti

Anche alla ripresa di questo pomeriggio, il Cagliari pagherà dazio alle nazionali. Ranieri, infatti, ritrova il solo Makoumbou, reduce dall'impegno con la Repubblica del Congo con lo Zambia, mentre ci sarà ancora da aspettare per i vari Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Prati, Shomurodov, Luvumbo e Lapadula. Attenzione alle condizioni di Oristanio, visto che l'ex Inter è stato costretto a lasciare l'Under 21 azzurra e nei giorni scorsi è rimasto a riposo, sottoponendosi solo a terapie. Ancora in differenziato Di Pardo, Nandez e Capradossi, non ci saranno col Monza. (al.m.)

