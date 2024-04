oggi si presenta la maglia “vintage” 

Il Cagliari metterà subito nel mirino la Juventus, che venerdì sera sbarcherà alla Domus. La comitiva rossoblù rientrerà in Sardegna questa mattina da Milano (resteranno solo alcuni dirigenti e Pavoletti per la presentazione in un negozio del centro della maglia celebrativa dell’anniversario dello scudetto) per recarsi subito al Crai Sport Center, dove Ranieri dirigerà il primo allenamento della settimana.

Giudice sportivo

La gara di San Siro non ha creato problemi dal punto di vista disciplinare, con i due diffidati Dossena (rimasto appositamente in panchina) e Luvumbo hanno chiuso senza cartellini. Contro la Juve torneranno a disposizione Nandez e Deiola.

Infermeria

Oggi resterà a riposo Oristanio, che ieri è stato costretto a saltare la sfida con la “sua” Inter per una tonsillite che lo ha messo ko nella notte di sabato. Da valutare anche le condizioni di Gaetano, anche lui lasciato a riposo per qualche linea di febbre, come spiegato ieri da Ranieri a fine partita. Dopo una settimana di lavoro in personalizzato, ora si spera di riportare in gruppo Petagna, costretto a saltare le ultime sei partite per un problema al polpaccio rimediato alla vigilia della trasferta di Empoli. Oltre a pavoletti, ancora out anche Mancosu. Oggi allenamento per chi non ha giocato a San Siro e defaticante per tutti gli altri. ( al.m. )

