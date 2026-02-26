Oggi si parla di periferie montane 

“Periferie montane, quale speranza?” È il tema dell'iniziativa che si terrà oggi alle 18.30 a Urzulei nel salone della parrocchia di San Giovanni Battista. Interverranno il consigliere regionale Giuseppe Talanas e l’ex presidente della Regione Antonio Rojch. A coordinare il dibattito saranno il parroco don Evangelista Tolu e l’avvocato Luigi Cardia.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri di educazione civica e alla speranza promosso dalle parrocchie di Talana e Urzulei, guidate proprio da don Evangelista. L’obiettivo è favorire momenti di confronto sui temi sociali e sulle prospettive di crescita dei territori montani. Il precedente incontro, che ha registrato forte partecipazione, si è svolto a Talana ed è stato dedicato al tema “Indipendenti dalle dipendenze”. Ospite e relatore nella circostanza è stato padre Salvatore Morittu, insieme ai ragazzi della comunità S’Aspru, che hanno portato testimonianze particolarmente forti e toccanti.

