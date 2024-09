Oggi si gioca: nel girone A in programma tre derby 

Un’intera giornata di Promozione, la terza, in programma oggi. Si giocano entrambi i gironi con fischio di inizio tra le 16 e le 18, preludio a un sabato dedicato invece alla sola Eccellenza.

Ben 18 i match di questo pomeriggio, con diversi scontri di alto livello nonostante il campionato sia appena alle battute iniziali. Nel gruppo A spiccano tre derby: quello del capoluogo tra Cus Cagliari e Pirri, quello ogliastrino tra Idolo e Lanusei e quello oristanese tra Terralba e Tharros. Ma c’è anche l’importante match tra Sant’Elena e Castiadas. I quartesi e la Tharros, retrocesse pochi mesi fa, stanno ancora cercando di calarsi nel nuovo torneo per ingranare la giusta marcia e giocare per l’alta classifica sino a fine torneo. In campo anche Masainas e Arborea, Selargius e Atletico Cagliari, Tortolì e Orrolese, Uta e Guspini, Villacidrese e Villamassargia.

Nel girone B occhi puntati sullo scontro diretto tra Bonorva e Bosa, appaiate in vetta alla classifica a quota 6: una delle due potrebbe già allungare ma dovrà guardarsi anche dal Coghinas, a sua volta a punteggio pieno e atteso dalla sfida casalinga non facile con l’Arzachena. Il sorprendente Buddusò, matricola capace di vincere le prime due partite, ospita l’ostica l’Usinese mentre la Lanteri attende il Luogosanto. Quattro i club ancora fermi a quota zero: Atletico Bono e Tonara si sfidano tra loro, il Tuttavista attende il Siniscola, l’Abbasanta va a Ovodda. Infine chiudono il programma Macomerese-Castelsardo e Sennori-Stintino.

