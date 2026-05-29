Oggi si corre il palio delle botti per “Sa Passillada” 

Arriva un nuovo evento a Sestu dell’associazione Friends, la stessa che ha organizzato il carnevale coi carri lo scorso marzo. Si tratta di “Sa Passillada”, e si terrà in via Gorizia oggi a partire dalle 15. Fulcro della serata sarà il Palio delle botti, dalle 18, quando squadre di quattro persone si sfideranno per essere le più veloci a spingere le botti lungo un percorso. Una gara che forse può sembrare semplice, ma invece richiede forza, abilità, coordinazione. Ci saranno squadre da Sestu e da altri Comuni. Il divertimento comincerà però già con il torneo di pinellone alle 16,30 e continuerà dalle 17.30 con le esibizioni del Xuan Wu Institute, palestra del maestro Ulisse Badas.

Lungo il percorso si potranno trovare stand di ogni genere, e, dopo la premiazione dei tornei, la serata continuerà con musica, dj set e balli di gruppo. Per l’associazione Friends questo è solo uno dei tanti eventi organizzati. L’ingresso è libero ma è possibile lasciare un’offerta. Lo scopo dell’evento, spiegano gli organizzatori, è raccogliere soldi per finanziare la prossima edizione del Carnevale, alla cui ultima edizione c’erano migliaia di persone. Tutto nato da un gruppo di amici che vuole portare novità a Sestu.

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