Oggi si comincia con Germania-Scozia 

Il conto alla rovescia è scaduto, stasera si comincia. A Monaco di Baviera alle 21 prende il via l’Europeo 2024 e l’esordio spetta ai padroni di casa della Germania, che sfideranno la Scozia nel match inaugurale del del girone A. La competizione continentale torna in terra tedesca dopo 36 anni, nell’ultima occasione il Paese non era ancora unificato. Proprio i padroni di casa, la Francia, la Spagna, il Portogallo e l’Inghilterra sono le Nazionali date per favorite in questa 17esima edizione. All’esordio la Georgia. Sarà la 17esima edizione del torneo continentale, la prima delle quali risale al 1960 (la volle Henry Delaunay, allora segretario dell’Uefa), e si torna a giocare in una sede unica dopo l’Europeo itinerante del 2020 (ma giocato nel 2021 a causa el Covid) in attesa dei prossimi due appuntamenti in più Paesi nel 2028 (Gran Bretagna e Irlanda) e nel 2032 (Italia e Turchia).

In campo 24 squadre divise in 6 gironi da 4 ciascuno. La prima fase si svolgerà da oggi al 26 giugno: le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi (due gare al giorno tra il 29 giugno e il 2 luglio), poi si proseguirà con i quarti (5 e 6 luglio, 2 gare al giorno), le semifinali (9 e 10 luglio, una gara al giorno) e la finale. il 14 luglio. Saranno 51 in tutto le partite.

Berlino, città dell’atto conclusivo, evoca dolci ricordi agli azzurri, perché nel suo stadio si giocò la finale della Coppa del Mondo del 2006 vinta contro la Francia ai rigori. Le altre città sono Amburgo, Berlino, Colonia, Dortmund (qui l’Italia giocherà domani la prima partita con l’Albania), Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen (sede di Italia-Spagna), Lipsia (dove gli azzurri chiuderanno il girone B contro la Croazia), Monaco di Baviera, Stoccarda. Questo Europeo sarà quasi sicuramente l’ultimo ballo in un grande palcoscenico per cinque big del calcio mondiale: il portoghese Cristiano Ronaldo e il connazionale Pepe, il tedesco Toni Kroos, il croato Luka Modric e il francese Olivier Giroud.

Stasera nella cerimonia d’apertura l’omaggio al Kaiser Franz Beckenbauer, morto a 78 anni a inizio anno: la vedova Heidi sarà affiancata da Bernard Dietz e Jürgen Klinsmann, capitani della Germania campione d’Europa 1980 e 1996, mentre porteranno la Coppa. Poi il fischio d’inizio. I padroni di casa si sono qualificati di diritto e si sono preparati alla competizione con diverse amichevoli, le ultime terminate con un pareggio (0-0 con l’Ucraina) e una vittoria di misura (2-1 sulla Grecia). La stella è Musiala del Bayern Monaco, che giocherà con Sané e Havertz. La squadra è tra le favorite ma la Scozia è pericolosa, perché ha vinto il suo girone di qualificazione con 17 punti battendo anche la Spagna. Ora parola al campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA