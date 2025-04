Oggi si chiude il 33esimo turno 

Due giorni dopo la data prevista originariamente, rinvio dovuto alla scomparsa di Papa Francesco, si chiude stasera il 33esimo turno di Serie A con la prospettiva di dover rivedere anche date e orari della giornata numero 34: i tre match in programma sabato saranno a loro volta posticipati.

Così oggi alle 18,30 scenderanno in campo otto squadre per quattro incontri, tre dei quali influenti in chiave europea e salvezza. A parte il Cagliari, che ospita la Fiorentina e del quale si parla nella pagina precedente, giocheranno il Torino contro l’Udinese, il Genoa con la Lazio e il Parma con la Juventus. Il primo match coinvolge due squadre tutto sommato senza più preoccupazioni né obiettivi di alta classifica (sono entrambe a quota 40, troppo distanti dalla Roma, oggi qualificata in Conference League con 57 punti, e ben al sicuro dalla zona rossa, che vede il Venezia e l’Empoli ultime delle retrocesse con 25 punti); gli altri due sono importanti sia per la lotta salvezza sia per quella Champions.

Se il Genoa è tranquillo con i suoi 39 punti e, a sei partite dalla fine, può anche permettersi qualche passo falso, la Lazio deve assolutamente conquistare il successo se vuole tenere vive le speranze di entrare nella coppa più importante. Non felici di giocare oggi (il club ha inviato una lettere di rimostranze alla Lega parlando di «comunicazione e gestione» della decisione «approssimative e poco rispettose»), i biancocelesti tuttavia non giocheranno neanche sabato (era prevista la sfida interna col Parma) ma lunedì, dunque avranno due giorni in più per recuperare. Un successo significherebbe superare la Roma e salire a quota 59, a -1 dal Bologna quarto e sulla stessa linea della Juve.

Ma i bianconeri a loro volta hanno necessità di espugnare Parma per superare proprio gli emiliani e tornare in zona Champions: non semplice, perché i ducali sono solo a +3 sul terzultimo posto e in caso di sconfitta resterebbero a forte rischio. Ma non ci sarà tempo per pensarci, perché poi venerdì si ricomincia con l’anticipo della 34esima giornata: Atalanta-Lecce.

RIPRODUZIONE RISERVATA