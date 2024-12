Oggi si chiude con l’Inter contro l’Udinese 

Inter e Udinese chiudono stasera gli ottavi di finale di Coppa Italia: fischio di inizo alle 21, si gioca a San Siro, diretta su Italia1. I nerazzurri campioni d’Italia sono in grandissima forma, reduci dal clamoroso 6-0 inflitto all’arrembante Lazio pochi giorni fa all’Olimpico in campionato, e il tecnico Izaghi potrebbe affidarsi ad alcuni dei giocatori meno utilizzati sinora.In porta debutta Josep Martinez, pagato 13 milioni e ancora mai visto in campo. In difesa potrebbe giocare l’argentino Palacios, che sin qui ha giocato solo due volte per un totale di 10’,ma potrebbe entrare in campo a gara in corso. A centrocampo possibilità per Buchanan con Frattesi, Calhanoglu, Zielinski e Carlos Augusto. Non ci sarà il cagliaritano Barella, che dovrebbe saltare il Como per tornare proprio a Cagliari nel match del 28 dicembre. In attacco la coppia Taremi-Arnautovic, con Correa pronto a subentrare e un turno di riposo per Lautaro Martinez e Thuram.

Nell’Udinese potrebbe esserci la novità Sanchez: «Sulla carta può anche partire dall’inizio ma devo ancora decidere», ha detto il tecnico Runjaic, «saremo in difficoltà soprattutto a centrocampo, mancheranno Zarraga, Payero e Lovric. È una sfida ma metterò in campo la migliore squadra possibile».

