VaiOnline
Ottana.
15 febbraio 2026 alle 00:27

«Oggi sfileremo per Vanessa» 

Grave la ragazza caduta dal tetto, sarà un Carnevale carico di angoscia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non c’è pace per Ottana che, alle porte del Carnevale si ritrova nell’angoscia per la sorti di Vanessa Cossu, 25 anni, precipitata nella mattinata di venerdì dal capannone dell’azienda di famiglia nella zona industriale condivisa con Bolotana.Un dramma nel dramma per la famiglia della giovanissima, che solamente quindici giorni fa aveva perso il padre Claudio a causa di un infarto e ora si trova ricoverata in coma farmacologico al San Francesco di Nuoro.

Tristezza

l paese si moltiplicano gli attestati di stima e affetto verso i familiari della ragazza, precipitata al suolo mentre verificava lo stato di alcuni lucernari danneggiati dal vento. Immediati i soccorsi della madre Battistina Marceddu e del fidanzato della ragazza, carabiniere in servizio a Ottana.

Il paese si prepara alle sfilate identitarie di oggi e domani, ma il sindaco Franco Saba pensa a chi sta soffrendo: «Sarà uno dei Carnevali più tristi della nostra storia. Dopo la scomparsa del piccolo Francesco Pio Fenudi, di cui ricorre ora il trigesimo, siamo ancora sotto choc per la morte di Claudio Cossu, spentosi troppo presto, lasciando la moglie e i due figli. Che ora devono combattere una nuova battaglia per la vita». Da qui, il pensiero del primo cittadino «alla giovanissima Vanessa con l’auspicio che possa riprendersi quanto prima e l’augurio di vederla presto sana e in forze».

«Vicini a Vanessa»

Tristezza anche per Fabrizio Puggioni, vicepresidente dell’associazione Boes e Merdules: «L’improvvisa morte di Claudio Cossu ci ha devastato. Grande lavoratore, è stato un amico a cui tutti eravamo legati. Ora l’incidente alla figlia è una doccia gelata per un paese già scosso da troppi lutti nel breve periodo e incredulo per questi avvenimenti». Scenderemo in piazza per Claudio e per abbracciare Vanessa, certi che si riprenda prestissimo». Gli fa eco Franco Pittalis, vicepresidente dell’Associazione Sos Bezzos: «L’incidente che ha interessato Vanessa Cossu ha rappresentato un fulmine a ciel sereno per tutti noi ancora addolorati per la morte del padre Claudio. È il momento dell’abbraccio a una famiglia che soffre e vive ore di angoscia».

Il parroco don Pietro Borrotzu, parla di «una giovane attiva nel sociale al fianco dei bimbi dell’oratorio con un impegno senza sosta, in sinergia con altre giovani del paese. Vanessa - dice il sacerdote - venerdì si è precipitata in azienda per verificare lo stato del capannone. Ci auguriamo che possa riprendersi quanto prima. La aspettiamo tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

