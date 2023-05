Oggi sfida da Champions tra romane e milanesi 

Assegnato lo scudetto al Napoli, la Serie A torna subito in campo con lo scontro incrociato tra romane e milanesi: alle 15 il Milan ospita la Lazio, alle 18 all’Olimpico la Roma attende l’Inter. Scontri fondamentali in chiave Champions, coi biancocelesti di Sarri secondi, gli uomini di Inzaghi quarti e i rossoneri e giallorossi sesti a -2 dai nerazzurri.

Il terzo match è in programma alle 20,45 e vedrà di fronte Cremonese e Spezia in uno scontro decisivo per la salvezza, con i grigiorossi penultimi a quota 21 e i liguri sei punti sopra in coabitazione con l’Hellas al 17esimo posto, linea sotto la quale si retrocede. Delicato il faccia a faccia di San Siro, con la squadra di Pioli reduce dal sofferto 1-1 con l’undici di Ballardini e sommerso da critiche e polemiche. In questo momento i Campioni d’Italia uscenti non sarebbero qualificati per la coppa più importante, con tutte le conseguenze (sportive ed economiche) conseguenti. Stessa situazione nella quale si trova la formazione di Mourinho, che sarà in panchina nonostante il duro attacco rivolto all’arbitro Chiffi («il peggiore mai incontrato») dopo il pari colto a Monza: la squalifica, probabile, arriverà a inizio settimana.

L’Atalanta quinta scenderà in campo domani contro la Juventus, terza, alle 12,30. Alle 15 sarà il turno di Tornino-Monza, alle 18 il Napoli trionfatore del torneo festeggerà il titolo coi suoi tifosi al Maradona contro la Fiorentina e alle 20,45 il Lecce guicherà col Verona. Lunedì si chiude con Empoli-Salernitana, Udinese-Samp e Sassuolo-Bologna.

RIPRODUZIONE RISERVATA