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30 maggio 2026 alle 00:21

Oggi Sennori può confermare la Serie B 

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La Klass Sennori vede il traguardo della salvezza. Questo pomeriggio (18) i biancoverdi scendono in campo a Sant’Antonio Abate contro l’Antoniana in Gara 2 della finale playout di B Interregionale. Hubalek e compagni arrivano dal successo per 87-80 maturato nel primo episodio della serie e, con una nuova affermazione, festeggerebbero la permanenza nella categoria.
«L’attenzione nella metà campo difensiva potrà fare la differenza», spiega il tecnico Fabrizio Longano.

Serie C
La Torres è attesa da un’impresa quasi impossibile. Oggi (ore 18, PalaSerradimigni) i rossoblù ricevono la Virtus Sarno nel ritorno della finale promozione di Serie C. Per conquistare la B Interregionale servirà ribaltare il -30 incassato all’andata. In caso di mancata rimonta resterà comunque una seconda possibilità contro la perdente della serie tra Terni e Mesagne.

B Femminile
Serve una rimonta disperata anche alla Mercede. Questo pomeriggio (15) al PalaCorbia di Alghero, le catalane proveranno a recuperare il -35 rimediato a Fasano nello spareggio che mette in palio l’accesso alle finali nazionali per l’A2.

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