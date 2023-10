Oggi sei partite La Ferrini  a casa Tharros 

Si giocano oggi (ore 16) sei delle otto gare dell’ottava di Eccellenza. A Oristano, la Tharros affronta la Ferrini Cagliari. I cagliaritani, ancora imbattuti, sono al secondo posto e con una vittoria si porterebbe in testa in attesa dell’incontro di domani della capolista Ilvamaddalena. Non sarà semplice con i biancorossi reduci da due ottimi pareggi (con Ilva e Taloro). A Sassari, sfida ad alta quota tra Li Punti e Ghilarza, formazioni che navigano in terza posizione in compagnia del Villasimius. I sarrabesi di Nicola Manunza sono attesi a Siliqua dalla Villacidrese, ultima della classe. Al “Nino Manconi” di Tempio, la squadra di Cantara deve vedersela con l’ostico Taloro. Allo stadio “Carlo Zoboli” di Carbonia arriva un Bosa in gran salute. Gara impegnativa per l’Iglesias che affronta tra le mura amiche il San Teodoro, reduce da tre vittorie di fila. Domani (ore 15) si giocano Sant’Elena-Ilvamaddalena (campo Polese in viale Marconi a Cagliari) e Barisardo-Ossese. Riposa il Calangianus.

Quattro anticipi in Promozione (sesta giornata). Nel girone A, in programma oggi (16) Castiadas-Lanusei e Terralba-Gonnosfanadiga e nel gruppo B, sempre alle 16, Bonorva-Macomerese e Posada-Tuttavita.

