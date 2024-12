Oggi sciopero, il Tar boccia Salvini 

Schiaffo a Matteo Salvini alla vigilia dello sciopero di 24 ore indetto dai sindacati di base. Il Tar del Lazio ha sospeso la precettazione del ministro, che aveva firmato l’ordinanza per ridurre a 4 ore l’astensione dal lavoro nel settore dei trasporti: i giudici amministrativi hanno stabilito che le condizioni per precettare non ci sono. «Per l’ennesimo venerdì di caos i cittadini potranno ringraziare un giudice», è la reazione del vicepremier, che insiste sulla richiesta di cambiare la legge sullo sciopero: «La normativa va rivista insieme ai sindacati». Mentre l’Usb parla di «attacco al diritto di sciopero che va fermato».

Fasce di garanzia

I maggiori disagi sono previsti in tutte le città per bus, metro e treni locali, e potrebbero colpire in particolare i pendolari, anche se la protesta è articolata in fasce di garanzia come previsto dalla legge. L’astensione dal lavoro riguarda anche i treni a lunga percorrenza e i trasporti marittimi, non il trasporto aereo. A Roma e in altre città in concomitanza con lo sciopero generale sono previste manifestazioni e cortei di lavoratori e studenti. Il Tar del Lazio, dunque, ha accolto la richiesta dell’Unione Sindacale di Base (Usb): «Non emergono quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della Commissione di garanzia, possano sorreggere la disposta precettazione». Secondo il Tribunale amministrativo «i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia».

Usb in trincea

In mattinata, prima della sentenza, Salvini aveva detto: «Non penso sia utile andare avanti di scontro in scontro, di precettazione in precettazione. Una normativa sullo sciopero va rivista insieme ai sindacati». E l’Usb era insorta: «L’attacco al diritto di sciopero di Salvini non si limita a ridurre lo sciopero generale indetto da Usb per il 13 dicembre. Ora propone di rivedere la legge sul diritto di sciopero. L’attacco non può essere sottovalutato. Va fermato». Intanto ieri a bloccarsi sono state le imprese degli Ncc (noleggio con conducente), da Uber a Limolane a Transfeero. In 12 città hanno manifestato contro il decreto interministeriale Salvini-Piantedosi del 26 ottobre scorso che impone una pausa di 20 minuti fra le corse e la registrazione dei dati su un foglio di servizio elettronico.

RIPRODUZIONE RISERVATA