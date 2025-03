Oggi sciopero, a rischio il ritiro dei rifiuti  

Otto ore di sciopero per il personale della Teknoservice, società che gestisce il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Capoterra: oggi, a incrociare le braccia saranno i lavoratori iscritti al sindacato della Fp Cgil di Cagliari e della Uil Trasporti. Dopo il fallimento delle fasi di conciliazione previste dalla Legge sul diritto allo sciopero, le due sigle sindacali hanno deciso di far sentire la propria voce con una intera giornata di astensione dal lavoro.

La vertenza

Operai costretti a ricorrere a terapie a causa dello stress psicologico provocato dal lavoro, diverse irregolarità riscontrate all’interno del cantiere della società: molteplici le cause che hanno portato allo sciopero di oggi. «Le motivazioni derivano da situazioni e fatti che da tempo generano confusione e malcontento tra i lavoratori – fanno sapere i rappresentanti sindacali -, in particolare, alcuni mezzi utilizzati per la raccolta e spazzamento non sono del tutto efficienti e i bagni si allagano quando piove e questo ne condiziona l’utilizzo. Inoltre, sono emerse alcune irregolarità nella organizzazione del lavoro: la domenica il personale non viene utilizzato con il principio della rotazione, l’ordine di servizio viene esposto giornalmente e solo dopo che i lavoratori hanno smontato, le buste paga vengono consegnate con enorme ritardo, lo straordinario viene pagato solo in parte e a seguito dell’apertura delle procedure di raffreddamento e conciliazione. Inoltre – e questa è la cosa più grave - si evidenzia in questo ultimo periodo un eccesso di contestazioni disciplinari e viene segnalato un atteggiamento eccessivamente severo e squalificante della dirigente locale nei confronti delle maestranze, tale da creare un forte malessere nei lavoratori che sempre più spesso ricorrono all’istituto della malattia e al sostegno di terapie di tipo psicologico che hanno come indicazione stress da lavoro correlato».

In Municipio

Lo sciopero apre il dibattito anche tra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale, dove il servizio di igiene urbana continua a essere motivo di scontro. «Sono situazioni che denuncio ormai da anni – dice Silvano Corda, consigliere di opposizione - i mezzi utilizzati sono obsoleti e il servizio offerto dalla Teknoservice non è all’altezza. Il sindaco, che ha tenuto per sé la delega all’Igiene urbana, si faccia sentire e applichi il massimo delle sanzioni per i continui disservizi».

Il primo cittadino, Beniamino Garau, garantisce che la raccolta della plastica prevista per oggi avverrà senza intoppi: «A scioperare non sarà l’intero personale, in ogni caso sono pronto ad ascoltare tutti i dipendenti, al di là delle sigle sindacali, per comprendere le cause del loro malcontento. Dopo le difficoltà iniziali, il servizio è migliorato, l’isola ecologica informatizzata e quella mobile stanno dando buoni risultati».