Oggi scade il termine per i riscatti 

Oggi per il Cagliari si chiude la fase dell'esercizio dei diritti di opzione, ossia i possibili riscatti stabiliti un anno fa. La sessione estiva di calciomercato partirà ufficialmente lunedì 1 luglio, quando si potranno iniziare a depositare i nuovi contratti. Si chiuderà leggermente prima del solito, venerdì 30 agosto, per poi riaprire nel 2025 dal 2 gennaio al 2 febbraio.

Per i giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno, invece, ci si può accordare già da ora ma con decorrenza sempre da luglio.

Precampionato

Lunedì 8 luglio scatta la stagione 2024-2025 del Cagliari, la sua 44ª in Serie A (60 anni fa esatti l'esordio, 1964-1965). Lo farà ad Asseminello con la classica formalità di visite mediche e test atletici, seguiti dai primi allenamenti col nuovo tecnico. Al Crai Sport Center i rossoblù rimarranno fino al 19 luglio, poi weekend libero e lunedì 22 (ma il programma definitivo è ancora da ufficializzare) partenza per la Valle d'Aosta, dove come un anno fa si terrà la seconda parte del ritiro fra Saint-Vincent e Châtillon. Partite amichevoli ancora da fissare, il via della Serie A sarà nel weekend del 17-18 agosto. A precederlo la Coppa Italia, probabilmente fra il 9 e il 12 agosto: l'avversario, da tabellone, sarà alla Domus contro una fra Carrarese e Catania.

RIPRODUZIONE RISERVATA