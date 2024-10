Oggi Roma blindata per il corteo pro-Pal 

Roma. Scattano i controlli in vista della manifestazione pro Palestina annunciata per oggi e vietata dalla questura. L’obiettivo è intercettare eventuali infiltrati violenti tra i gruppi che, sfidando il divieto, cercheranno di raggiungere comunque la zona di Ostiense per dar vita a un corteo alla vigilia del 7 ottobre, primo anniversario dell’attacco di Hamas in Israele. Tra le misure anche controlli nelle stazioni e ai caselli autostradali per intercettare pullman di manifestanti in arrivo da altre città, oltre a un dispositivo a cerchi concentrici attorno all’area di piazzale Ostiense. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sottolineando che la manifestazione è «illegale», ha assicurato che sarà «gestita con equilibrio dalle nostre forze di polizia, di cui mi fido ciecamente».

Lo stop al corteo ha intanto diviso il mondo palestinese e saldato estrema sinistra ed estrema destra, schierate a favore della mobilitazione. L’Unione democratica arabo-palestinese e i Giovani Palestinesi hanno annunciato che saranno in piazza comunque, mentre la Comunità palestinese ha concordato una nuova data per sabato 12 ottobre. A Cagliari si sfilerà per dire no al ddl Sicurezza e per rivendicare la possibilità «di manifestare liberamente a favore del popolo palestinese».

