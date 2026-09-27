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Dal campo.
28 settembre 2026 alle 00:41

Oggi Rodríguez con l’Uruguay Domani quattro nazionali 

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Juan Rodríguez apre la seconda settimana di sosta in casa Cagliari. Il difensore, rimasto in panchina giovedì scorso nella sconfitta per 3-1 contro il Giappone, sarà impegnato oggi alle 13 (ora italiana) nell’amichevole fra l’Uruguay di Diego Forlán e la Corea del Sud. Prima di tornare in Sardegna, il numero 15 rossoblù avrà anche un terzo test e sfiderà l’India martedì 6 ottobre.

In Nations League, oltre a Maldini e Romano, ci sono Adam Obert con la Slovacchia e Alen Sherri con l’Albania. Entrambi torneranno in campo domani sera alle 20.45: il primo contro il Kazakistan, il secondo a San Marino. Il difensore giocherà poi in trasferta con le Isole Faer Oer venerdì 2 e la Moldavia martedì 6, il portiere sabato 3 alle 15 in Finlandia e martedì 6 alle 20.45 contro San Marino in casa.

Qualificazioni alla Coppa d’Africa domani per il Gambia di Alieu Fadera, alle 18 in Ghana dopo aver battuto 2-1 la Somalia venerdì, e lo Zambia di Joseph Liteta, alla stessa ora con il Togo dopo la sconfitta 3-1 in Algeria. Per Fadera, il 4 ottobre c’è anche un’amichevole contro la Bolivia.

L’avvicinamento

È in via di definizione un’amichevole per il Cagliari nell’avvicinamento alla partita con la Juventus, che farà riprendere la Serie A dopo la maxi sosta domenica 11 ottobre alle 20.45 alla Domus. I rossoblù giocheranno in Spagna nel prossimo weekend, contro un avversario che sarà reso noto in questi giorni.

Dal campo, oggi secondo giorno libero concesso da Pisacane a chi non è andato in nazionale (sono 7 i convocati). Il gruppo è stato integrato da diversi ragazzi della Primavera di Gallego, per completare la rosa. Sotto osservazione, in particolare, Kevin Carlos e Nzola che puntano a trovare la condizione ideale in queste due settimane che mancano alla ripresa del campionato, ma anche Trepy.

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