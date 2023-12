Oggi Rocco Meloni all’assemblea generale del Consorzio 

Assemblea bis per esaminare la situazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio industriale. È convocata per le 16 di oggi la riunione straordinaria, indetta dal presidente del collegio dei revisori, Davide Mereu, a cui prenderanno parte i componenti dell’assemblea e i delegati dei soci, Provincia di Nuoro e Comune di Tortolì. Alla luce dell’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare emesso dal Tribunale del Riesame di Cagliari, è ipotizzabile che all’incontro sarà presente anche Rocco Meloni, vice presidente del Cda e amministratore delegato di Aliarbatax, la società proprietaria dell’aeroporto di Tortolì e partecipata del Consorzio. L’assemblea sarà il momento cruciale per raddrizzare le sorti del Cda, travolto dall’inchiesta giudiziaria - estranea all’attività dell’ente - che ha portato agli arresti di quattro persone, tra cui presidente e vice dell’organismo. Il primo, Franco Ammendola, 72 anni, è ancora ai domiciliari, mentre Meloni (71) è libero da venerdì scorso. Al pari di Ammendola e Meloni restano indagati nell’ambito della stessa inchiesta Roberto Arzu (56, di Arzana) e Gianni Collaro (47). A quest’ultimo, maresciallo dei carabinieri e all’epoca dei fatti contestati comandante della stazione di Arzana, il gip di Cagliari, Giorgio Altieri, ha revocato i domiciliari. (ro. se.)

