Oggi riapre il parco di San Michele 

A poco meno di un mese dall’incendio che il 26 luglio scorso ha distrutto parte del colle, oggi riapre al pubblico il Parco di San Michele.

L’area verde di circa 24 ettari sarà aperta, come di consueto, dalle 5,30 alle 24 e sarà di nuovo operativo anche il punto di ristoro-bar, dalle 9,30 alle 23, mentre la pizzeria riaprirà domani dalle 19 alle 23. Resteranno, invece, inaccessibili l’area del cosiddetto “grottino”, situato sulla sommità della prima rampa dell’accesso numero 2 di via Cinquini, e l’area degli uffici situata nella parte occidentale della sommità del colle. Torneranno nella completa fruizione del parco al termine dei lavori di ripristino.

«In sicurezza»

«Subito dopo l’incendio il Servizio Parchi si è attivato per la conta dei danni e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, indispensabili per la riapertura al pubblico del Parco di San Michele, con l’impresa che gestisce l’area verde», ha commentato il sindaco Paolo Truzzu. «Nonostante le difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali nel mese di agosto, i lavori si sono conclusi nel minor tempo possibile per consentire ai tanti frequentatori del parco la fruizione quotidiana. Con l’autunno partirà il cantiere per l’intervento di forestazione a San Michele e a Monte Urpinu, che vedrà la complessiva messa a dimora di 32.000 nuove piante tra alberi e arbusti: valuteremo la possibilità di reperire ulteriori risorse per San Michele».

I lavori fatti

«Il parco di San Michele riaprirà nella quasi totalità delle aree», ha aggiunto il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius. «Rimarranno temporaneamente escluse due circoscritte zone sul versante occidentale del colle, che necessitano di tempistiche di intervento più lunghe, ma che non condizionano la fruizione complessiva del parco, che si estende per oltre 24 ettari. Durante i lavori di ripristino», ha proseguito l’esponente di punta dei Riformatori sardi, «la priorità è stata data al rifacimento delle staccionate che proteggono il sentiero che porta dal secondo accesso di via Cinquini sino al Castello, all’impianto di illuminazione e all’impianto idrico e di irrigazione colpiti dalle fiamme, grazie al coordinamento del Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica».

Le indagini

Sul fronte delle indagini non è ancora chiaro se l’incendio sia stato doloso, anche se appare probabile. «Nella sciagurata ipotesi che si dovesse appurare la dolosità del fatto, da cagliaritano e da sindaco mi auguro pene esemplari per i colpevoli nemici della città», aveva annunciato il sindaco preannunciando la costituzione parte civile nei confronti degli eventuali responsabili.

Il Castello

Riapre oggi anche il centro d’arte e cultura “Castello di San Michele”, con il consueto orario continuato dalle 10 alle 20.

Le guide e gli storici dell'arte saranno a disposizione per le visite guidate. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli operatori chiamando il numero 070/15240479 o inviando una mail all’indirizzo: castellosanmichele@orientare.it.

