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23 maggio 2026 alle 00:11

Oggi “Ri-Vestiamoci” 

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Un mercato solidale realizzato dagli studenti che nelle scorse settimane hanno raccolto e selezionato numerosi indumenti destinati a una seconda vita, promuovendo così il riuso, il consumo consapevole e la riduzione degli sprechi. L'iniziativa fa parte del progetto “Ri-Vestiamoci”, dedicato alla sensibilizzazione dei giovani sui temi della sostenibilità ambientale.
L'appuntamento è oggi dalle 9 alle 14, in piazza Stagno. Accanto al mercato, il progetto continua con il laboratorio sartoriale di progettazione, avviato per la realizzazione di abiti da lavoro destinati all'equipaggio di un'unità del Consorzio pescatori. ( s. p. )

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