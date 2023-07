Oggi resterà chiusa la Torre dell’Elefante 

C’è troppo caldo anche per fare i turisti, per quanto culturali. Così, è stata chiusa per due giorni - il primo è stato ieri - la Torre dell’Elefante, cioè la torre medievale più alta della città, in via Santa Croce.

Più che i messaggi di allerta per il caldo che ormai da settimane sono diramati continuamente dalla Protezione civile, a pesare sulla decisione del Comune è stato il termometro: le temperature elevatissime che si stanno registrando in questo luglio infuocato sono state, non a torto, considerate incompatibili con l’attività della biglietteria.

L’ennesima ondata di caldo consecutiva, frutto dell’anticiclone africano Caronte 2, non sono considerate indicate nemmeno per il regolare svolgimento delle visite guidate. Da qui la decisione di chiudere la Torre dell’Elefante a partire da ieri e fino a tutta la giornata di oggi. La riapertura del monumento è prevista per domani, sempre che il caldo conceda una tregua.

