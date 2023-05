Oggi Real-City 

Madrid. Si gioca oggi alle 21 al Bernabeu di Madrid l’altra semifinale di Champions tra Real e Manchester City. Di fronte le due grandi favorite per il successo finale, con gli spagnoli di Ancelotti campioni in carica e gli inglesi di Guardiola che ancora cercano il primo trionfo nella competizione. «Dobbiamo dare il meglio fisicamente, tecnicamente e mentalmente», ha detto il tecnico italiano, che in carriera ha vinto 4 Champions, «ma la qualificazione si deciderà nel ritorno. Rispetto all’anno scorso loro sono più completi».

