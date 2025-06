Oggi prima tappa con la novità Telti 

Olbia. Lo shakedown è stato un ricco antipasto e un avvincente prologo. Ma da oggi si fa sul serio, perché ogni millesimo potrà essere decisivo. Per informazioni chiedere a Seb Ogier, che nel 2024 era rimasto al comando dopo 12 delle 16 prove ma aveva poi visto la vittoria polverizzarsi, nell’ultimo passaggio, per appena due decimi. Il programma 2025 prevede 3 tappe, 1191 km totali e 320,24 crono articolati in 16 speciali.

Si comincia oggi alle 8.15 con la prima tappa (120,70 km crono): 3 speciali da ripetere 2 volte dopo riordino (13.25) e assistenza (14.05) a Olbia. Le prove saranno Arzachena (13,97 km, ore 9.01 e 15.31), l’inedita Telti-Calangianus-Berchidda (18,43 km, 10.16 e 16.46) e, nella zona di Monti di Alà, Sa Conchedda (27,95 km, 11.31 e 18.01).

Domani altri 121,60 km crono, coi doppi passaggi sulle classiche Coiluna-Loelle (21,18 km, 9.05 e 15.05, diretta tv), Lerno-Su Filigosu (24,34 km, 10.16 e 16.16) e Tula-Erula (15,28 km, 11.31 e 17.31). E domenica il gran finale complicatissimo, che potrà rimescolare le carte. I 77,94 km crono saranno frutto delle doppie tornate sulla San Giacomo-Plebi (25,19 km, 7,25 e 10.50), riproposta dopo un decennio e per l’occasione in una versione allungata, e sulla Porto San Paolo (13,78 km, 8.35 e 13.15, diretta tv), affascinante novità con vista su Tavolara - cartolina e simbolo dell’edizione 2025 - che nel secondo giro sarà valida come Power Stage. Alle 16, nel palco del parco assistenza all’Isola Bianca, la cerimonia di premiazione che incoronerà i trionfatori del 22º Ris. E chissà se nell’albo d’oro comparirà un nome nuovo o se uno tra Ogier (4 vittorie), Tänak (3), Neuville (2) ritoccherà il proprio score. ( v.ch. )

