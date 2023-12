Oggi pranzo solidale per poveri e anziani 

Aggiungi un posto a tavola, durante le feste di Natale ancora di più. Come avviene ormai dal 2011, anche quest’anno ad Arbus torna l’appuntamento con la mensa della solidarietà, iniziativa dell’associazione Angeli nel cuore che mobilita tutta la comunità. Grazie a loro, oggi i più poveri, gli anziani soli, le famiglie in difficoltà, in tutto 100 ospiti, pranzeranno insieme nei locali della scuola materna. A tavola verranno servite le pietanze preparate dai volontari con gli agnelli offerti dai pastori, la frutta e la verdura dagli agricoltori, pasta, pane, panettoni, bevande dai negozianti e supermercati.

I volontari

«Sono i nostri amici di tutto l’anno – ricorda la presidente, Adele Frau – ma in questi giorni di festa è importante che sentano il calore di una famiglia. Un messaggio di solidarietà rivolto a tutti, perché i nostri paesi siano più umani e vivibili per tutti, a partire da chi ha più bisogno. Quaranta malati non potranno raggiungerci, a loro il pasto verrà consegnato a casa», conclude Frau.

Grano cotto

Sabato e domenica ritorna anche l’appuntamento con Is candeberis, il grano cotto, sistemato in piccoli vasetti, sarà distribuito nelle case, per chi può spostarsi nella sede dell’associazione di via Repubblica.

