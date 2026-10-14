«Oggi più che mai abbiamo bisogno di emozionarci»  

Un viaggio immersivo tra memoria e mondi inesplorati, dove immagini tridimensionali e musica superano i confini della percezione. È “Officine Fagus”, progetto multimediale d’avanguardia e sigla del collettivo artistico composto da Davide Catinari, autore e musicista, Emanuele Bardi, videomapper e docente di tecnologie musicali, e Gionata Mirai, chitarrista del Teatro degli Orrori, sound designer e produttore. L’installazione, con visori 3D e audio spaziale, debutta alla Grande Miniera di Serbariu a Carbonia da oggi fino al 18 ottobre: un’esperienza di circa cinquanta minuti che attraversa sette luoghi, da Berlino a Trieste, fino ad Agartha, metafora dell’inconscio. Una produzione originale di Vox Day, promossa con il C.S.C. Carbonia della Società Umanitaria, la Fabbrica del Cinema e Medianet, in collaborazione con il Comune di Carbonia e il Centro Italiano della Cultura del Carbone, e con il sostegno dell’assessorato della Pubblica istruzione.

Davide Catinari, da quale intuizione è nato il progetto?

«Una frase di André Breton, uno dei maestri del surrealismo, recitava “Cara immaginazione, quello che più amo in te è che non perdoni”. Credo che queste parole riassumano l’essenza del progetto, immaginare anziché riprodurre, generare emozioni senza imitarle».

Il titolo richiama la fabbrica progettata da Walter Gropius e Adolf Meyer, pietra miliare del modernismo. Perché questo riferimento?

«A suo tempo la Bauhaus esprimeva la libertà espressiva di un’arte dalla metodologia artigiana, paziente, che facesse convergere pittura, scrittura, architettura dentro lo stesso spazio, come sintesi estrema di ciò che l’uomo possa creare. Credo che mai come oggi tutto questo debba mantenere il suo valore, ogni delega può essere pericolosa, specie se la cultura rischia di diventare un prodotto industriale».

Il percorso attraversa Berlino, Buenos Aires, Los Angeles, Shanghai, Tangeri, Trieste. Cosa le accomuna?

«Sono luoghi che possiedono un’anima, esattamente come esseri viventi. Non sono solo città ma rappresentazioni di universi paralleli, contenitori di vite di persone straordinarie, di qualcosa che è ancora misterioso, inspiegabile, come il nostro ruolo su questo pianeta».

E si arriva ad Agartha, metafora dell’inesplorato. Perché approdare in un luogo leggendario?

«Non vorrei spoilerare ma Agartha è una “false flag”. Il vero luogo è un luogo reale proprio perché immaginario, ma in realtà è individuabile attraverso le sue coordinate geografiche. Il resto verrà svelato durante l’esperienza».

La realtà virtuale promette di portare lo spettatore dentro un mondo, non rischia anche di isolarlo?

«La realtà virtuale è uno strumento capace di promettere grandi orizzonti, ma se la fruizione resta passiva rimane una versione del reale quasi calligrafica, un’imitazione ben confezionata di qualcosa che si conosce già. Qui si tratta di creare uno spazio proprio attraverso l’immaginazione individuale e, come tale, la partecipazione diventa attiva».

Perché la scelta della Grande Miniera di Serbariu?

«Ben rappresentano la ricerca di qualcosa che dal profondo riemerge in superficie attraverso l’esperienza del sottosuolo, di qualcosa usualmente celato agli occhi, lontano dal quotidiano».

Quali opportunità può offrire oggi l’Isola a chi sperimenta linguaggi artistici contemporanei?

«La Sardegna è un potenziale laboratorio in cui esistono realtà interessanti, impegnate nello sviluppo di nuovi linguaggi. Credo valga la pena di sostenere questa visione, per non ricadere in una narrazione stereotipata del territorio, per sfuggire al luogo comune che non sia possibile inventare un’Isola diversa da come la conosciamo, senza per questo dimenticarci chi siamo e da dove veniamo».

In un’epoca dominata dalla velocità, è ancora possibile chiedere al pubblico di fermarsi senza distrazioni?

«Lo scopriremo in questi giorni, sono curioso quanto lei».

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