Oggi per la Torres un match salvezza in casa con il Bra 

Sassari. Non è a portata d'aggancio, perché è avanti 4 punti, ma battere oggi il Bra significa portarsi a -1 e avere gli scontri diretti a favore visto il pareggio dell'andata. «Scontato dire che è una gara importantissima», ha detto il tecnico Alfonso Greco nel presentare il match che si disputa al “Vanni Sanna” con inizio alle 14.30. «Ci serve una vittoria anche per fare risaltare i pareggi ottenuti», sottolinea l'allenatore rossoblù.

Nella conferenza stampa il tecnico ha pure parlato di mercato: «Aspettavamo un altro rinforzo oltre a Zanandrea, ma ci sono stati imprevisti. Contiamo di averlo a disposizione da martedì». Il riferimento dovrebbe essere a Matteo Baldi, che potrebbe arrivare in prestito dalla Juve Stabia.

Da ricordare che all'andata è finita 1-1 ma sulla coscienza dell'arbitro c'è il rigore negato nel recupero sull'evidente fallo di Maressa che sul cross di Scheffer in area aveva il braccio alzato come un pallavolista. Neppure la visione delle immagini nitide aveva fatto cambiare idea al direttore di gara.

Gli avversari

Nelle ultime otto partite la formazione piemontese ha conquistato ben 13 punti grazie a tre vittorie (Pontedera, Campobasso e Ravenna) e quattro pareggi (Forlì, Juventus Next Gen, Sambenedettese e Perugia). Il Bra ha perso solo sul campo della Ternana per 2-0. Il tecnico Nisticò propone abitualmente il 3-5-2 quindi si affrontano due squadre dalla disposizione quasi sovrapponibile. L'organico è più giovane di quello sassarese. Tra i più utilizzati il centrocampista Maressa, di quasi 22 anni, l'esterno Rottensteiner, 21 anni, il difensore Sganzerla, 23 anni, mentre in porta si sono alternati Franzini, 21 anni, e Renzetti, 19 anni. I migliori attaccanti sono Baldini (6 gol, due dal dischetto) e Sinani che ne ha firmati 5.

I dubbi

In difesa se non recupera Idda dovrebbe essere ancora Fabriani il braccetto destro, mentre a sinistra conferma scontata per Nunziatini. Sulla fascia destra ballottaggio tra Sala e Zecca. A meno che Greco non opti per Saka come interno destro al fianco di GioricoIn avanti bisogna scegliere il partner di Di Stefano: Musso o Diakite. Alle loro spalle Mastinu sulla trequarti, a meno che Greco non opti per Saka come interno destro al fianco di Giorico.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani (Idda), Antonelli, Nunziatini; Zecca, Giorico, Brentan (Sala), Zambataro; Mastinu; Di Stefano, Diakite (Musso).

