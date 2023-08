Oggi per il Poz l’esame del Brasile 

Il mattino cinese ha il basket in bocca. Gli azzurri di Pozzecco affrontano il Brasile oggi al Bao’an Stadium Centre di Shenzhen alle ore 15 locali che sono le 9 qui in Italia. E' la penultima amichevole in vista dei Mondiali delle Filippine che inizieranno il 25 agosto contro l'Angola e vedranno la nazionale impegnata pure contro Repubblica Dominicana e Filippine. Domani alle 11.30 italiane l'ultimo test, contro la Nuova Zelanda. Non sono previste dirette tv.

Il Brasile è reduce dal torneo di Melbourne, dove ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite battendo anche i padroni di casa dell’Australia (86-90). Gli altri successi contro Sud Sudan (85-75) e Venezuela (83-71). Nelle fila dei verdeoro c'è Bruno Caboclo, fresco di firma con Venezia e prossimo compagno di squadra del sassarese Marco Spissu. Occhio anche a Yago Matheus, playmaker della Stella Rossa. Nel roster pure il veterano Marcelinho Huertas, in Italia con la Fortitudo Bologna nella stagione 2008/2009. Questi i 12 della partita e del mondiale: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola, Datome.

Addio al “Paròn”

La gara odierna sarà dedicata a Tonino Zorzi, scomparso ieri a 88 anni, 70 dei quali dedicati al basket prima come giocatore (ha vinto lo scudetto a Varese) e poi come allenatore che lo ha visto in una veloce parentesi anche a Sassari, quando la Dinamo era in A2 (1999/2000). Per lui cinque promozioni in serie A (tre con Trieste e una con Reggio Calabria e Pavia) ma anche la Coppa delle Coppe col Napoli nel 1970. Il “Paròn”, come era soprannominato, è stato inserito nel 2011 nella Hall of Fame del basket italiano.

