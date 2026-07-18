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19 luglio 2026 alle 00:31

Oggi per Darderi  finale con Rublev 

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Luciano Darderi potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel torneo Atp 250 sulla terra battuta di Bastad. Ieri in Svezia si è guadagnato il diritto di giocare oggi (ore 14) la finale contro il russo Andrey Rublev, prima testa di serie, battendo Adolfo Daniel Vallejo in tre set. L'azzurro, attuale numero 18 del mondo e testa di serie numero 2 del torneo, si è imposto col punteggio di 6-4 6-7 6-3 sul paraguaiano, numero 71 del ranking.

Oggi dall’altra parte della rete troverà il russo Rublev, attuale numero 16 della classifica, che ha comunque dovuto lottare per tre set e due ore e 12’ di gioco (6-4, 4-6, 6-4) il cileno Alejandro Tabilo. In caso di successo, Rublev scavalcherebbe al 14° posto Atp Lorenzo Musetti, costringendo Darderi a uscire dalla top 20.

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