Oggi Orro e le azzurre in campo contro gli Usa 

TORINO. La Nazionale femminile torna in campo nella Volleyball Nations League. Alle 19 italiane (diretta su Dazn e in streaming su Vbtv), le azzurre del Ct Julio Velasco, con Alessia orro in regia, cominciano la caccia al terzo titolo consecutivo, affrontando gli Usa nella sfida inaugurale della Pool 2 di Rio de Janeiro, al Maracanazinho : sarà un remake della finale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Anna Danesi cercheranno di muovere subito la classifica.

«L'anno scorso abbiamo vinto qualcosa di speciale», ha esordito la capitana, «ma soprattutto abbiamo giocato un'ottima pallavolo. Siamo curiose di capire a che punto siamo per provare a ritrovare quel ritmo che ci ha permesso di fare grandi cose. Credo che l'anno scorso abbiamo raggiunto un livello di pallavolo straordinario ma allo stesso tempo siamo consapevoli che la normalità potrebbe portare qualche sconfitta».

Si guarda avanti: «È iniziato un nuovo ciclo e sappiamo che da Rio inizia un percorso che durerà 4 anni molto duri in vista di Los Angeles. Sarà lungo e difficile soprattutto se pensiamo a quanto siano stati duri gli ultimi 5-6 anni. Per questo dobbiamo pensare e programmare step by step. Qui a Rio ad esempio affronteremo tutti team molto forti: Usa, Brasile ma anche Germania, squadra giovane ma che ha molto talento. Tutti potranno battere tutti e questo renderà questa prima Pool piuttosto interessante».

