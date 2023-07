Oggi nuovo test  con la Juve U23 Mancosu ai box 

Inviato

Saint-Vincent. Sale l’asticella allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent dove oggi, a partire dalle 19, il Cagliari affronterà la Juventus Under 23 dell’ex Brambilla, che milita nel campionato di Serie C. Indubbiamente un test importante sia dal punto di vista atletico che tattico per la squadra di Ranieri in chiusura della terza settimana di preparazione, il terzo stagionale dopo quelli con l’Olbia e la Primavera della Roma. Potrebbe esserci spazio, magari nei minuti finali, per Nandez che ha ripreso ormai da qualche giorno ad allenarsi con i compagni al cento per cento. Difficilmente sarà in campo, invece, l’ultimo arrivato Shomurodov, che deve rimettersi in moto dopo la lunga pausa estiva e dovrà fare pertanto un lavoro individuale, almeno sino al ritorno nell’Isola. Atteso in Val d’Aosta per il match di stasera, tra i tanti, l’ex portiere rossoblù Storari, ora dirigente della Next Gen bianconera.

Gli infortuni

Dopo i cinquecento spettatori di mercoledì, oggi ne sono attesi più di mille, tra tifosi rossoblù e bianconeri. Non ci saranno chiaramente Rog e Lapadula. Lo sfortunato centrocampista croato ha subito la terza rottura del crociato (stavolta al ginocchio sinistro) in quattro anni. Inevitabile l’intervento chirurgico, si tratta solo da stabilire quando e dove. Un fulmine a ciel sereno anche per Lapadula, operato d’urgenza a Villa Stuart per la correzione dell’instabilità della caviglia destra. «Una cicatrice che mi renderà più forte», ha scritto su Instagram.

Mancosu, fiato sospeso

Ma i problemi non finiscono qui nel quartier generale rossoblù. Anche Mancosu, dopo il consulto di ieri a Villa Stuart a Roma, necessita di un intervento per capire qual è il problema e risolvere così, una volta per tutte, il fastidio al ginocchio che si trascina da tempo. L’artroscopia diagnostica verrà effettuata sempre a Villa Stuart, all’inizio della settimana prossima, all’interno del ginocchio, comparto mediale. Il centrocampista sardo dovrà stare fermo trenta giorni, quarantacinque al massimo, prima di poter iniziare la preparazione.

