Oggi nuova marcia per difendere l’ospedale San Camillo 

La battaglia per la sanità pubblica non conosce pause nella Barbagia Mandrolisai e ancora una volta i cittadini dei 14 Comuni che gravitano intorno al distretto di Sorgono scendono in strada per difenderla. Oggi dalle 18, con partenza dal bivio per Austis a Sorgono, prenderà il via la ventiduesima marcia nel territorio organizzata dal gruppo Sos Sanità, per rivendicare a gran voce il diritto alla salute e alle cure. Si concluderà davanti all’ospedale San Camillo dove prenderanno la parola gli attivisti. Per il gruppo emergono nuove emergenze che mettono a rischio servizi come Pediatria e le sorti del Pronto soccorso. «Il processo di desertificazione appare sempre più aggressivo, e la politica non è stata in grado di arginarlo - spiegano gli organizzatori chiedendo a tutti i cittadini di partecipare alle proteste -. Quello che al momento appare come il problema maggiore da risolvere è portare medici e personale per poter garantire i servizi. Nonostante l’impegno dell’Asl 3 e del direttore generale Paolo Cannas, trovare personale disposto a lavorare nelle zone interne è sempre più difficile. Dobbiamo far sentire la nostra voce».

