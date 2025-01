Oggi nell’Orto giardino la Messa per la Pace 

Oggi alle 11, l’Orto giardino Mariposa de Cardu si trasforma in un luogo di speranza universale, ospitando la Messa per la Pace. Esattamente 25 anni fa, Giovanni Paolo II scriveva una pagina di storia convocando ad Assisi rappresentanti di tutte le grandi religioni mondiali. Cristiani, musulmani, ebrei, buddisti e tante altre fedi si ritrovarono per pregare insieme contro l’orrore della guerra. Quel giorno le armi tacquero. L’ingresso è da via Goffredo Mameli, ma la porta è aperta a chiunque voglia unirsi, credente o meno.

