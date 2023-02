Oggi nasce il parco  Martiri delle Foibe 

Oggi è il Giorno del Ricordo, e anche Sestu s’impegna a ricordare in modo tangibile. Proprio questa mattina infatti alle 10.30 si terrà la cerimonia al cui termine verrà scoperta una targa nell’area verde di via Leoncavallo, che sarà intitolata “Parco Martiri delle Foibe”.

Un provvedimento approvato da tutta la maggioranza, come racconta il consigliere comunale Maurizio Meloni, tra i firmatari della mozione: «Con questo gesto ricordiamo i martiri delle Foibe, i drammatici fatti subiti dai cittadini italiani di Istria e Dalmazia», spiega, «una giornata storica per la nostra cittadina, colmiamo un vuoto». L’intervento sarà seguito da una serie di lavori per migliorare l’area verde, come spiega la sindaca Secci: «Quello spazio è stato riqualificato dal cantiere Lavoras nel 2019 grazie al lavoro di operai e giardinieri. Ora continueremo con allestimenti e dotazioni di verde e arredo urbano».

