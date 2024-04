Oggi mezzo Def, in attesa delle regole Ue 

Un Documento di economia e finanza, l’ultimo prima della revisione delle regole di governance economica Ue, che si limiterà ai dati di bilancio tendenziali, senza scoprire le carte su quelli di programma. Con la spada di Damocle dei bonus edilizi, che il ministro dell’Economia definisce «un’eredità pesantissima». Poi però Giancarlo Giorgetti allontana l’eventualità di una manovra correttiva: «Sicuramente vogliamo rispettare esattamente gli obiettivi della Nadef dello scorso autunno per una questione credibilità, se c’è qualcosa da correggere la correggeremo ma sostanzialmente siamo in linea».

Detrazioni

L’incertezza sul conto finale degli aiuti all’edilizia è il dato non scritto ma principale del Def che il Consiglio dei ministri si appresta ad approvare nelle prossime ore. Con i dati mensili dell’Enea che certificano detrazioni per 122,24 miliardi a fine marzo, e un saldo finale previsto sopra i 210 miliardi. Comunque quegli aiuti, nati nell’emergenza pandemica, sul fronte della crescita hanno dato una spinta al rialzo, consentendo di mantenere intorno all’1% la crescita del Pil che verrà scritta nel Def per il 2024. Crescita poco distante dall’1,2% della Nadef dello scorso autunno, anche se superiore ai numeri indicati da Banca d’Italia, Fmi e Commissione europea.

Come Draghi

Il grosso del deficit da bonus edilizi, poi, si sarebbe scaricato sul 2023 (al 7,2% del Pil la stima più recente), e il documento in arrivo manterrebbe la stima 2024 grosso modo sui livelli indicati nella Nadef al 4,3%, con un debito appena sotto il 140% del Pil contro il 140,1% indicato nella Nadef.

Giorgetti presenterebbe in Consiglio dei ministri solamente un quadro tendenziale triennale nel Def, non il quadro programmatico: come aveva fatto l’esecutivo Draghi con la Nadef di fine 2022, per non legare le mani al governo successivo. In questo caso la motivazione sarebbe l’imminente cambiamento del Patto di stabilità.

Il no di Pd e Avs

Un orientamento che accende l’opposizione: «Sarebbe un fatto fortemente negativo, di fronte ad un deficit 2023 enormemente superiore alle previsioni iniziali e un’economia che va peggio delle (ottimistiche) stime di settembre», dice Antonio Misiani, responsabile economia del Pd. Un Def solo tendenziale «non farà capire agli italiani le dimensioni della manovra economica - rincara la dose Nicola Fratoianni (Avs) – la destra al governo non vuole far sapere agli italiani prima delle elezioni europee che finora ha fatto solo bluff». Ma la scelta sarebbe concordata con Bruxelles, considerando il 2024 un anno di transizione verso le nuove regole. Superato, a giugno, l’appuntamento delle Europee, con una nuova Commissione Ue in arrivo e cifre più definitive sui bonus edilizi, sarà inevitabile fornire un quadro economico di programma. Ci sarà da far quadrare un quadro pluriennale di finanza pubblica con le nuove regole Ue. Che guardano anche alla sostenibilità del debito, aiutata dalle privatizzazioni, ma con venti contrari dati dalla crescita tendenziale di due decimali inferiore rispetto alla Nadef, da un’inflazione più bassa, da spese per interessi che per un effetto inerziale sono in aumento, ancorché la Bce si appresti a tagliare i tassi a giugno.

