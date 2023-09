Oggi Matthieu Prual  e Claudia Aru  allo Spectrapolis  

Con lo spettacolo del polistrumentista Matthieu Prual e il concerto della cantautrice Claudia Aru si chiude nel segno della musica a Ruinas oggi lo Spectrapolis Festival.

Il musicista francese accompagnerà il pubblico in un concerto itinerante che prenderà il via al termine della visita guidata alla chiesa campestre di San Teodoro, in programma alle 18.30. La cantautrice di Villacidro, accompagnata al piano da Simone Sassu, salirà invece sul palco di piazza Nuova a partire dalle 21.30. A precedere l’esibizione finale sarà alle 21 l’incontro con l’artista in residenza Caroline Wehbe, che illustrerà gli esiti del laboratorio di disegno condotto in paese, finalizzato alla stesura di un libro illustrato per l’infanzia ispirato all’antica tradizione pastorale de sa paradura, per il quale l’artista ha incontrato i pastori del territorio.

Il programma di domenica chiuderà la tre giorni organizzata dall’associazione Heuristic in collaborazione con il Comune di Ruinas e l’associazione Artes et Sonos, che ha portato nel piccolo centro della provincia di Oristano (appena seicento abitanti) musicisti e artisti chiamati a confrontarsi con la comunità, in una azione di scambio reciproco. Le residenze d’artista hanno visto protagonisti dalla Francia gli artisti Tony Radet, Lola Le Berre e Caroline Wehbe.

