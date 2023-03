Oggi Mattarella sulla tomba di don Peppe Diana 

CASERTA. Oggi Sergio Mattarella sarà a Casal di Principe, un tempo roccaforte dei Casalesi, per rendere omaggio a don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo di 29 anni fa, sui luoghi simbolo della memoria legata al prete: dalla tomba in cui è sepolto alla chiesa in cui fu ucciso poco prima di celebrare messa, fino alla scuola, che don Diana riteneva fondamentale per togliere i ragazzi dalla strada e allontanarli dalla criminalità organizzata. Nel primo giorno di primavera in cui si commemorano tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata, la visita di Mattarella sarà serrata (inizierà alle 10,30 per concludersi dopo le 13) ma «densa di un significato profondo. C’è enorme orgoglio perché sappiamo il prezzo che Casal di Principe ha pagato in passato e il sacrificio fatto per provare a cambiare le cose, e oggi la situazione è molto diversa, la camorra non comanda più», dice emozionato Renato Natale, che era sindaco quando fu ucciso il prete, ma era sgradito al clan e fu mandato a casa dalla sua maggioranza, ma poi tornò a guidare il Comune nel 2014 e oggi è al secondo mandato. Oggi i familiari di don Diana e il testimone oculare del delitto, Augusto Di Meo, incontreranno Mattarella alla tomba di don Peppe.

