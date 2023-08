Oggi Mancini diventa il ct dell’Arabia  

Da 9 milioni in tre stagioni a 60: Roberto Mancini, dopo le voci che si rincorrevano sulla sua scelta saudita sin dal primo giorno dell'addio all'Italia, ha firmato il contratto da ct dell'Arabia e oggi volerà a Riad, dove è prevista la presentazione della federcalcio saudita. Difficile che tra le tante verità, del ct e dei sauditi, sarà detta una parola definitiva sull'ingaggio da nababbi col quale l'ex ct azzurro si è deciso a rimettersi in pista, dopo le dimissioni. Le indiscrezioni si rincorrevano da domenica 13 agosto, quando a sorpresa il ct azzurro aveva annunciato a Gravina il suo addio (e a dire il vero qualcuno era convinto che l'Arabia avesse già chiamato); ieri da ambienti vicino a Mancini è arrivata la conferma alla notizia in arrivo da Riad: oggi, 15 giorni dopo il gran divorzio, Mancini sarà in Arabia.

Con lui andrà tutto lo staff che lo aveva seguito in nazionale, da Evani a Lombardo, riaprendo tra l'altro il discorso dell'organizzazione del club Italia con il nuovo ct, Luciano Spalletti. La cifra dell'ingaggio dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni a stagione, da qui fino al Mondiale, più bonus e benefit sostanziosi. Mancini diventerà il ct più pagato al mondo, forse non il tecnico (Simeone, all'Atletico, è accreditato di 40 milioni netti a stagione). La sua missione, portare l'Arabia al prossimo Mondiale, in Usa-Canada-Messico, e far crescere il calcio saudita che sta comprando campioni per dare lustro alla Saudi League e coltivare il sogno di poter organizzare presto il Mondiale in casa. Da Riad comincerà un'avventura che partira' con due amichevoli, ironia della sorte a Newcastle, con Costarica e Corea del Sud, l'8 e il 12 settembre.

