21 gennaio 2026 alle 00:32

Oggi lutto cittadino per Francesco 

Bandiere a mezz’asta in Municipio, un minuto di silenzio nel prossimo Consiglio comunale. A Ottana oggi è giornata di lutto cittadino per rendere omaggio al piccolo Francesco Pio Fenudi, morto nella sua culla ad appena due anni, la sera di giovedì. La sua tragedia ha commosso l’intera comunità. Il sindaco Franco Saba, interpretando i sentimenti di dolore e tristezza, ha proclamato perciò il lutto cittadino per tutta la giornata, in occasione del funerale che è in programma alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di san Nicola.

Nell’ordinanza il primo cittadino raccomanda a tutti di evitare «comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto per l’intera giornata» e invita tutti, residenti, istituzioni, organizzazioni sociali, culturali e produttive, titolari di attività private, a fermarsi in ricordo del bimbo, tornato a Ottana dopo l’autopsia eseguita a Cagliari.

