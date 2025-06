Oggi l’Under 21 con la Germania 

All'Europeo Under 21 è l'ora del “dentro o fuori”: vinci e vai avanti, perdi e torni a casa. Restare in Slovacchia più a lungo possibile è l’obiettivo dell’Italia di Carmine Nunziata: «Vogliamo arrivare in fondo».

La Germania, avversaria oggi nei quarti (Dac Arena di Dunajska Streda, diretta su Rai1 dalle 21) se non timore incute certo rispetto. Unica ad aver chiuso a punteggio pieno la fase a gironi, ha anche il miglior attacco insieme al Portogallo. «È solida, fisica, ha grande intensità, sempre corta. È difficile trovarla impreparata. E in più, soprattutto davanti, ha giocatori di qualità come Gruda e Woltemade», conferma il ct: «Dovremo cercare di fare la partita ed essere squadra, fare meno errori possibili e magari sfruttare i loro», avverte.

Accanto a Nunziata c’è capitan Lorenzo Pirola, difensore dell’Olympiacos: «Cercheremo di aiutarci l’un l’altro per dargli meno spazio possibile. Dovremo provare a comandare la partita, abbiamo le qualità per farlo». Sugli spalti ci sarà Gennaro Gattuso, alla sua prima uscita ufficiale da ct.

Intanto la prima semifinale sarà tra Inghilterra e Olanda, che hanno battuto Spagna (3-1) e Portogallo (1-0).

