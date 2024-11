Oggi l’ultimo saluto nella chiesa di Valverde 

«Ci hanno chiesto di autorizzare un lungo corteo funebre a piedi per le vie della città. Stiamo vagliando bene la situazione per capire se sarà possibile: vogliamo far sì che l’ultimo saluto a Aurora Marcia e Riccardo Lai possa essere vissuto nella massima sicurezza per tutti perché siamo certi che nessuno vorrà mancare. E non potrebbe essere altrimenti, questa tragedia ha devastato il cuore di tutti. Nelle prossime ore prenderemo una decisione».

Nelle parole del sindaco di Iglesias Mauro Usai tutto il dolore di una comunità che, da due giorni, sta facendo i conti con uno dei drammi più assurdi che una famiglia possa affrontare: la morte di due giovani che avevano una vita intera davanti, fatta di sogni e spensieratezza, e che il destino ha voluto cancellare con una crudeltà che lascia senza fiato. Oggi sarà lutto cittadino e su tutti gli edifici pubblici iglesienti, come già nella scuola di Aurora Marcia e Riccardo Lai, le bandiere saranno a mezz’asta. Tutte le scuole medie e superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, ogni manifestazione pubblica sarà sospesa in segno di rispetto per tanto dolore. Il funerale dei due fidanzatini sarà celebrato alle 15 nella parrocchia della Beata Vergine di Valverde e sono attesi moltissimi giovani: «Alle famiglie di Aurora e Riccardo e ai nostri ragazzi che stanno vivendo un dolore grandissimo – ha ribadito il sindaco – offriamo tutto il nostro sostegno in queste ore e per tutto il tempo che sarà necessario a metabolizzare questo immensa tragedia». (s. p.)

