Oggi l’ultimo saluto all’ex carabiniere, aperta un’inchiesta 

Si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa del quartiere La Palma a Cagliari i funerali di Paolo Giufarelli, il carabiniere di 56 anni morto giovedì pomeriggio dopo essersi schiantato contro un’auto lungo la litoranea a Margine Rosso. La salma è stata restituita alla famiglia già nella tarda serata di giovedì dopo il suo trasferimento in obitorio. Lo ha disposto la Procura della Repubblica che, come atto dovuto, ha anche aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico della donna che guidava l’auto coinvolta nell’incidente. Una tragedia che ha scosso tutti, anche a Maracalagonis dove il carabiniere ha prestato servizio per alcuni anni tra la fine degli anni Novanta e inizio Duemila. «Paolo era un uomo straordinaria, innamorato della sua professione, della famiglia, dell'ambiente e del mare, un uomo dello Stato che tutti oggi piangiamo», lo ricordano gli amici.

Da Maracalagonis, il carabiniere Giufarelli, era stato trasferito a Cagliari. Dopo il pensionamento, si è dedicato tutto alla famiglia con mille interessi e con pensiero anche al futuro. Lui era nato a Cagliari, ma abitava a Quartu da alcuni anni. Ora stava sistemando una casa a Flumini dove aveva progettato di vivere. Giovedì, in sella al suo Yamaha T-Max, ha imboccato la strada del Margine rosso dove è avvenuta la tragedia proprio per raggiungere la località costiera. La Polizia stradale che ha effettuato i rilievi di legge, mantiene ancora uno stretto riserbo soprattutto sulla dinamica dello scontro. Pare comunque che l’ex carabiniere viaggiasse in direzione di Flumini dove aveva un appuntamento per la casa da sistemare. Sulla stessa strada, una Volkswagen: non si esclude (ma è solo una ipotesi al vaglio della Polstrada) che l’auto abbia iniziato una manovra poco prima dello scontro con lo scooter. L’ex carabiniere è caduto pesantemente a terra dopo un volo di alcuni metri morendo sul colpo. Inutilmente, i medici del 118 hanno tentato di rianimarlo. Sul posto la Polstrada di Muravera, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu e la polizia locale. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti: probabile che la Procura disponga una perizia.

