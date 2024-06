Oggi l’ultimo saluto ad Angelo Cossu, caduto dal balcone 

Si terranno oggi alle 16, nella chiesa del Sacro Cuore, i funerali di Angelo Cossu, morto giovedì sera in via Carmelo Floris. Sarà l’estremo saluto per l’uomo rimasto vittima di una caduta mentre puliva la tenda solare sul balcone di casa. Il 55enne, che si trovava nell’abitazione con la moglie, era salito su una sedia per compiere il lavoro ma, con buona probabilità, si è sporto troppo e, nonostante abbia provato ad afferrare un tubo del gas, è precipitato al suolo da un’altezza di circa otto metri. L’impatto sul marciapiede davanti all’ingresso del palazzo non gli ha lasciato scampo e il personale del 118, subito intervenuto, non è riuscito a rianimarlo. Attorno all’uomo una larga pozza di sangue a testimoniare la gravità del trauma subito che, forse, potrebbe averne provocato subito la morte. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per accertare. La salma ha lasciato il quartiere di Sassari 2 intorno alle 22.20. Grande il dolore dei vicini di casa, alcuni dei quali si sono adoperati per pulire il sangue dal marciapiede. E c’è sgomento anche tra i colleghi di Cossu, lavoratore Tim, conosciuto e stimato. Si prevede saranno in tanti a partecipare alle esequie. Lascia una moglie, sposata in seconde nozze nel 2020, e i due figli avuti dal precedente matrimonio.

