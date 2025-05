Oggi l’ultimo saluto a Peddio nella chiesa parrocchiale 

Si svolgono oggi, alle 15.30, nella chiesa di sant’Antonio abate a Desulo i funerali di Mariano Peddio, l’insegnante di 52 anni scomparso sabato a Sassari dopo una terribile caduta dalla scala a pioli nella sua casa di Tonara mentre dava da mangiare al gatto. La salma ieri alle 18.30 è arrivata a Desulo da Sassari, dopo un primo passaggio a Tonara. I due paesi sono accomunati da un grande dolore. Decine le auto unite in corteo. In tanti hanno atteso l’arrivo del personal trainer in chiesa. Qui l’abbraccio ai familiari fino a tarda sera. «È un dolore che tocca il cuore di tutti noi - dice don Marco Floris - la presenza di Mariano mancherà a tutti i desulesi e tonaresi ma anche ai tanti giovani e anziani del territorio a cui ha divulgato i valori della sana cultura sportiva». Per Peddio, titolare della palestra Millenium, decine i ricordi sui social degli allievi, rimasti orfani di un istruttore-amico. «Abbiamo perso un fratello - dice commosso un ragazzo - la sua palestra era una famiglia e lui un tassello importante delle nostre vite. Ne onoreremo il ricordo tenendone sempre vivi gli insegnamenti». Diversi gli appassionati di calcio che hanno compiuto la spola fra Sassari e la Barbagia: «Ci mancheranno la sua professionalità e le grandi doti umane». (g. i. o.)

