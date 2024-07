Oggi l’ultimo saluto a Nino Flore 

Si terranno oggi alle 15 le esequie di Nino Flore, il noto imprenditore di Carbonia scomparso sabato all’età di 79 anni. Come scelto dalla famiglia, il momento di raccoglimento si terrà nel camposanto della frazione di Medadeddu. Il cordoglio per la morte di Nino Flore, arrivata in seguito al sopraggiungere di complicazioni dopo il ricovero per un intervento, è molto forte. Oggi il suo centro commerciale resterà chiuso dalle 14 alle 17 per permettere a dipendenti e collaboratori dell’imprenditore di dirgli addio. E per domani è stato annullato un evento musicale che si sarebbe dovuto tenere a San Giovanni Suergiu nei pressi dell’azienda agricola che era una delle ultime iniziative di Flore. La sindaca di San Giovanni, Elvira Usai, lo ricorda come il manager «che ha investito anche nel nostro paese aprendo la strada a un nuovo modo di fare agricoltura e di abbinarla al turismo esperienziale, creando non pochi posti di lavoro». ( a. s. )

