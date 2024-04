Oggi l’ultimo saluto a Bruno Frau 

Oggi, alle 15 al cimitero di San Michele, si terrà il funerale del 71enne Bruno Frau, morto la notte tra venerdì e sabato nella sua abitazione in via San Rocco 5, a Villanova, per un incendio. L’uomo viveva da solo in una casa trasformata negli anni in un deposito di rifiuti, carta, cartone e altri oggetti. Le cause del rogo non sono state ancora accertate ma fin dal primo momento Vigili del fuoco e agenti della Squadra volante hanno ipotizzato che si fosse trattato di un incendio accidentale. L’inchiesta, aperta dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri, prosegue in attesa dell’informativa finale dei Vigili del fuoco, degli investigatori e degli esperti della Scientifica.

Il corpo del pensionato, un ex tecnico farmaceutico molto apprezzato e che ha collaborato con importanti docenti universitari, è stato ritrovato dietro la porta dell’appartamento invaso dal fumo. Forse cercava di mettersi in salvo. L’incendio è stato segnalato dai vicini ma quando sono arrivati i vigili del fuoco e il 118 per Frau non c’era più niente da fare. Sul posto sono arrivati anche due figli e un fratello del pensionato. L’inchiesta si concluderà quando sarà chiara e accertata l’assenza di responsabilità esterne nell’incendio: per il momento il fascicolo per incendio e per la morte di Frau resterà aperto contro ignoti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA