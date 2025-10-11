Oggi l’ultimo giorno per volare in mongolfiera 

All’inizio si è temuto che le condizioni meteo potessero bloccare l’esperienza di vedere il parco di Molentargius a bordo della mongolfiera, invece poi i voli sono riusciti appena in tempo prima che cominciasse a piovere. Un’esperienza unica ieri, per alcuni fortunati visitatori dell’area umida che hanno vissuto la meraviglia di ammirare dall’alto i fenicotteri.

Tutto grazie al festival “Esperienze e suoni d’acqua” organizzato tra viale Colombo e Molentargius dall’associazione Baetorra con il Ccn La via del Mare e con il patrocinio dei Comuni di Quartu e Quartucciu. Tra venerdì e ieri, tantissime persone hanno affollato il parco per assistere a momenti di sport, di arte, di solidarietà e divertimento, tra cui anche una mostra di auto e moto d’epoca allestita nel lungosaline, per l’occasione chiuso al traffico per tutta la giornata.

«Siamo orgogliosi e felici di vedere così tante persone vivere il parco in un clima di festa e partecipazione» ha detto Luca Stocchino, presidente del Ccn La Via del Mare, «l’obiettivo del festival è proprio questo: unire natura, cultura e comunità». Anche oggi per tutto il giorno sono in programma attività sportive, voli in mongolfiera e tanto altro. La chiusura ufficiale del festival alle 22,30.

