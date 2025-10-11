VaiOnline
Molentargius.
12 ottobre 2025 alle 00:29

Oggi l’ultimo giorno per volare in mongolfiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

All’inizio si è temuto che le condizioni meteo potessero bloccare l’esperienza di vedere il parco di Molentargius a bordo della mongolfiera, invece poi i voli sono riusciti appena in tempo prima che cominciasse a piovere. Un’esperienza unica ieri, per alcuni fortunati visitatori dell’area umida che hanno vissuto la meraviglia di ammirare dall’alto i fenicotteri.

Tutto grazie al festival “Esperienze e suoni d’acqua” organizzato tra viale Colombo e Molentargius dall’associazione Baetorra con il Ccn La via del Mare e con il patrocinio dei Comuni di Quartu e Quartucciu. Tra venerdì e ieri, tantissime persone hanno affollato il parco per assistere a momenti di sport, di arte, di solidarietà e divertimento, tra cui anche una mostra di auto e moto d’epoca allestita nel lungosaline, per l’occasione chiuso al traffico per tutta la giornata.

«Siamo orgogliosi e felici di vedere così tante persone vivere il parco in un clima di festa e partecipazione» ha detto Luca Stocchino, presidente del Ccn La Via del Mare, «l’obiettivo del festival è proprio questo: unire natura, cultura e comunità». Anche oggi per tutto il giorno sono in programma attività sportive, voli in mongolfiera e tanto altro. La chiusura ufficiale del festival alle 22,30.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Gaza, si accelera sugli ostaggi I leader in Egitto per l’intesa

Forse già stanotte lo scambio dei 48 israeliani con 250 detenuti  Domani a Sharm el-Sheikh la firma con Al Sisi e il presidente Usa 
Cronaca

«C’è la caserma dell’Esercito ma qui è come nel Far West»

Gli imprenditori: situazione drammatica, intervenga la prefetta 
Gianfranco Locci
Lo scontro

I circoli dei sardi a Todde: «Diritto di voto a rischio per i giovani e le donne»

Lettera aperta alla governatrice alla vigilia dell’ottavo congresso 
Al. Car.
Il caso

La Corte dei Conti: «Promozione ET, la Giunta chiarisca»

Verifiche sui 68mila euro a sostegno della candidatura sarda al progetto 
Alessandra Carta
Industria.

«Portovesme srl non rispetta le regole»

Stefania Piredda
Cronaca

Cinzia assassinata con tre revolverate in pieno volto

Omicidio di Palau, scricchiola la versione di Emanuele Ragnedda 
Andrea Busia
Terralba.

Delitto Manca, perizie sui jeans

Valeria Pinna
La storia

Santa Greca, gli ex voto nella stanza dei miracoli

Nel tempo migliaia di fedeli hanno ringraziato la compatrona di Decimomannu con oro e preghiere 
Sara Saiu