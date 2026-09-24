Oggi l’ultimo atto di “Summer is back” 

Chiude questo fine settimana Summer is back, la rassegna organizzata dal centro commerciale naturale “La via del mare”. Oggi dalle 19 alle 22 l’appuntamento è in viale Colombo con una serata dedicata a famiglie, bambini e pubblico di tutte le età.

In programma animazione a tema Disney, baby dance, truccabimbi e palloncini modellabili, insieme alla presenza di espositori e artigiani lungo la via. Le attività commerciali resteranno aperte e alcuni locali proporranno djset e intrattenimento musicale. Domenica invece, dalle 10 alle 15, il festival si concluderà a Marina di Capitana con una mattinata ricca di attività: animazione ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie, corso di flamenco per bambini e ragazzi, laboratori ambientali e attività dedicate al riuso e alla tutela dell’ecosistema costiero, laboratori artistici inclusivi, danza contemporanea, esposizione di scooter degli anni Novanta.

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