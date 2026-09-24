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Viale Colombo.
25 settembre 2026 alle 00:48

Oggi l’ultimo atto di “Summer is back” 

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Chiude questo fine settimana Summer is back, la rassegna organizzata dal centro commerciale naturale “La via del mare”. Oggi dalle 19 alle 22 l’appuntamento è in viale Colombo con una serata dedicata a famiglie, bambini e pubblico di tutte le età.

In programma animazione a tema Disney, baby dance, truccabimbi e palloncini modellabili, insieme alla presenza di espositori e artigiani lungo la via. Le attività commerciali resteranno aperte e alcuni locali proporranno djset e intrattenimento musicale. Domenica invece, dalle 10 alle 15, il festival si concluderà a Marina di Capitana con una mattinata ricca di attività: animazione ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie, corso di flamenco per bambini e ragazzi, laboratori ambientali e attività dedicate al riuso e alla tutela dell’ecosistema costiero, laboratori artistici inclusivi, danza contemporanea, esposizione di scooter degli anni Novanta.

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