Oggi l’ultimo addio al dottor De Serra 

Una tragedia assurda ha sconvolto la comunità di Orune nella notte tra martedì e mercoledì. Antonio De Serra, 68 anni, conosciuto da tutti come Antonello, è morto dopo che la sua automobile è precipitata in un burrone alla periferia sud del paese, in via Pigliaru, in una zona particolarmente impervia.

De Serra, stimato radiologo in servizio all’ospedale Cesare Zonchello di Nuoro e dipendente dell’Asl, era uscito di casa in pigiama e ciabatte, probabilmente con l’intenzione di spostare l’auto per parcheggiarla meglio. Ma il buio o forse una manovra errata lo hanno tradito: la vettura è scivolata giù per decine e decine di metri in un precipizio e lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

I familiari, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l’allarme. Le ricerche sono durate ore, finché l’auto è stata individuata in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) per il recupero del corpo in un’area difficilmente accessibile.

La scoperta ha lasciato sgomenti amici, colleghi e concittadini. Ieri De Serra non si era presentato al lavoro, ma nessuno poteva immaginare che si fosse consumata una simile tragedia mentre era solo in casa.

Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari, e i funerali si terranno questo pomeriggio ad Orune. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Antonello, ricordato da tutti per la sua professionalità e umanità.

