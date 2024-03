Oggi l’Olbia si gioca una fetta di stagione a casa della Fermana 

Olbia. Oggi al “Recchioni” di Fermo (16.15), nella sfida tra ultime della classe con la Fermana, l’Olbia si gioca moltissimo. «Una partita molto impegnativa, ma il suo valore deve stimolarci, anche perché siamo molto arrabbiati per l’andamento delle ultime due partite», sottolinea l’allenatore Marco Gaburro. «Ogni gara è un’occasione per poter cambiare un trend, e questa è una di quelle che può cambiarlo in modo particolare: ai ragazzi ho detto che non possiamo più accontentarci di una prestazione competitiva», spiega da Fermo, dove i bianchi sono approdati ieri dopo il ritiro di Imola.

«La Fermana ha numeri simili ai nostri, sta meglio mentalmente perché viene da due pareggi contro squadre attrezzate, ma non è detto che questo si traduca in una miglior prestazione da parte loro», aggiunge Gaburro, alle prese con le assenze di Biancu, Nanni, Montebugnoli e Motolese per squalifica e Schiavone, Cavuoti e Zanchetta per infortunio. «Ma chi andrà in campo avrà motivazioni e mezzi per fare bene», assicura.

I playout

Con 2 punti di vantaggio sulla Fermana e 8 di ritardo dal quintultimo posto, i galluresi devono pensare a restare agganciati al treno dei playout. «Il traguardo non è distante ma i ragazzi ci devono mettere del loro nella consapevolezza che anche se battiamo la Fermana siamo a rischio retrocessione diretta», sottolinea Gaburro. Infine, un commento sull’ingresso come consulente tecnico in SwissPro, proprietaria dell’Olbia, di Ninni Corda: «Sono cose che riguardano la società, però lo conosco per averlo affrontato da avversario».

Formazione Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Palomba, Mordini; Dessena, La Rosa, Mameli; Ragatzu, Bianchimano, Catania. All. Gaburro.

