Taxi in sciopero oggi in tutta Italia dalle 8 alle 22: la protesta culminerà con una manifestazione a Roma, in piazza San Silvestro, dalle 11 alle 17. I sindacati e le varie sigle hanno proclamato lo stop per «contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni» e per chiedere regole certe per il settore. Le associazioni di consumatori parlano di «sciopero inutile» se non per «mantenere privilegi di casta».